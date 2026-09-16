Amazon havzasının nehir kıyılarında doğal olarak yetişen camu-camu, küçük meyvesinin içindeki yüksek C vitamini miktarıyla öne çıkıyor. Portakala göre 60 kata kadar daha fazla C vitamini içeren meyve, uygun şartlar oluşturulduğunda bahçede ve saksıda da yetişiyor.

Bilimsel adı Myrciaria dubia olan camu-camu, birkaç metreye ulaşan çalı ya da küçük ağaç şeklinde gelişiyor. Meyveleri ise yaklaşık 2 ila 4 santimetre büyüklüğünde oluyor.

Küçük meyvenin içinden yoğun C vitamini çıkıyor

Camu-camu'yu diğer birçok meyveden ayıran özelliği yüksek C vitamini konsantrasyonu. Küçük boyutuna rağmen meyve, portakala kıyasla 60 kata kadar daha fazla C vitamini içeriyor.

Sarımsı beyaz ve sulu iç kısmı bulunan camu-camu, oldukça asidik bir tada sahip. Meyveler olgunlaşmaya başladıkça yeşil rengini kaybedip kırmızı ve mor tonlarına dönüyor.

Ana vatanı Amazon havzası

Bitkinin doğal yaşam alanını Amazon bölgesindeki nehir kıyıları ve zaman zaman su altında kalan araziler oluşturuyor. Camu-camu; Peru, Brezilya, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela gibi ülkelerde yetişiyor.

Meyvede C vitamininin yanında çeşitli antioksidan bileşikler de bulunuyor. Bu bileşiklerin oksidatif hasara karşı potansiyel etkileri araştırılıyor.

Saksıda yetiştirmek de mümkün

Camu-camu yalnızca doğal yaşam alanında yetişen bir bitki değil. Uygun şartlar sağlandığında bahçede ya da saksıda gelişiyor.

Bitki bol güneşi severken kısmi gölgede de büyüyor. Açık yeşil ve oval yapraklarının arasında beyaz çiçekler açıyor, ardından meyveler oluşuyor.

Toprak ve sulama önemli

Dikim için nemi tutan ancak fazla suyu da uzaklaştıran iyi drenajlı toprak gerekiyor. Açılacak çukurun kök topunun yaklaşık iki katı genişliğinde olması öneriliyor. Ağır ve killi topraklarda ise organik madde drenaja yardımcı oluyor.

Dikim tamamlandıktan sonra bitkinin bolca sulanması gerekiyor. Camu-camu nemli toprağı seviyor ancak köklerin sürekli su içinde kalmaması önem taşıyor. Toprağın nemini daha uzun süre korumak için bitkinin çevresine malç da uygulanıyor.