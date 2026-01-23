Yapılan araştırmalara göre türkücü Mehmet Bozdoğan hayatını kaybetmedi ve halen İstanbul'da yaşamaya devam ediyor. 1950 doğumlu sanatçı şu an 75 yaşında.

Mehmet Bozdoğan nereli, kaç yaşında?

Türkücü Mehmet Bozdoğan, 1 Ocak 1950 tarihinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraşlı olan sanatçı, 75 yaşında ve İstanbul'da yaşadığı biliniyor.

70'li yıllarda müzik kariyerine başlayan Bozdoğan, acıklı ve yanık sesiyle kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Özellikle Almanya'da çalışan Türk işçilerin duygularına tercüman olan gurbet türküleri, dönemin en çok dinlenen eserleri arasına girdi.

Yeşilçam'da da rol aldı

Mehmet Bozdoğan sadece türkücülüğüyle değil, oyunculuğuyla da adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın altın çağında üç filmde başrol oynadı:

Kara Sevda (1973)

Ben Köyümün Delisiyim (1980)

Üç Karışlık Dünya (1984)

Bu filmlerde hem oyunculuk yaptı hem de türkülerini seslendirdi.

En bilinen türküleri

Mehmet Bozdoğan'ın gurbetçiler arasında efsaneleşen türkülerinden bazıları şunlar:

İki Turnam Gelir Almanya'dan

Ah Alamanya Alamanya

Ezo Gelin

Dumanlı Dumanlı

Ağlama Yar

Fakir Şoför

Maden Dağı

Gözlerin

Dam Üstünde Un Eler

Ekşi Sözlük kullanıcıları, sanatçının "Ezo Gelin" türküsünü tartışmasız en güzel yorumlayan isim olduğunu belirtiyor.

Mehmet Bozdoğan öldü mü?

Son dönemde sosyal medyada türkücü Mehmet Bozdoğan'ın öldüğüne dair haberler yayıldı. Ancak bu haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı. Sanatçının halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiği ve Instagram hesabından paylaşımlar yaptığı belirtiliyor.

Not: Aynı ismi taşıyan 1977 Berlin doğumlu oyuncu ve türkücü Mehmet Bozdoğan ile karıştırılmamalıdır. Bu isim Öyle Bir Geçer Zaman ki, Karadayı, Çukur gibi dizilerde rol alan farklı bir sanatçıdır.