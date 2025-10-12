Bahamalar, 500 yıl önce Kristof Kolomb’un Amerika kıtasına açılan ilk kapı olarak tarihe geçti. Bugün ise iklim değişikliği, tekrarlayan kasırgalar ve kırılgan ekonomik yapısı nedeniyle “Kayıp Dünya” olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Yaklaşık 700 ada ve 2 binden fazla adacıktan oluşan Bahamalar’ın nüfusu 400 bin civarında. Başkent Nassau ve kıyı şeridinde yoğunlaşan yerleşim, ülkeyi yükselen deniz seviyelerine karşı son derece savunmasız kılıyor. Moody’s’in raporuna göre, deniz seviyesi 1 metre yükselirse ülke topraklarının yüzde 12’si sular altında kalacak.

Kasırgaların yıkıcı etkisi ve ekonomik kırılganlık

Bahamalar, son yıllarda özellikle Dorian, Matthew ve Joaquin kasırgalarıyla ciddi altyapı ve ekonomik kayıplar yaşadı. 2019’daki Dorian Kasırgası binlerce kişiyi evsiz bırakırken, 3,4 milyar dolarlık zarara yol açtı ve en az 73 kişi hayatını kaybetti.

Turizmin GSYH içindeki payı yaklaşık yüzde 60 olan Bahamalar, yüksek enerji maliyetleri ve ithalat bağımlılığıyla birlikte kasırga riskleri nedeniyle mali kırılganlığını artırıyor. Ülkenin kamu borcu ise GSYH’nin yaklaşık yüzde 78,8’ini oluşturuyor.

Bahamalar’ın iklim adaleti talebi

Başbakan Philip Davis, BM Genel Kurulu 80. Oturumu’nda yaptığı konuşmada, iklim krizinin ülkesinde varoluşsal tehditler yarattığını belirtti. Davis, “Karşılaştığımız zorluklar bizden kaynaklanmıyor; fakat etkilerini en çok biz hissediyoruz” dedi ve uluslararası toplumdan acil eylem çağrısı yaptı.