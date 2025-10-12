Edirne’de son günlerde etkili olan yağışlar, kuraklık nedeniyle dip seviyeye inen Tunca ve Meriç nehirlerine can suyu oldu.

Yaz aylarında oldukça düşük seviyede akan Tunca Nehri’nin debisi, ay başında saniyede 2 metreküp olarak ölçülürken, yağışlarla birlikte saniyede 4 metreküpe yükseldi. Su seviyesinin artması ve kum adacıklarının kaybolmasıyla ördekler de nehri rahatça kullanmaya başladı.

Meriç Nehri’nde de benzer bir artış gözlendi. Ay başında 51 metreküp/saniye olarak ölçülen debi, sağanaklarla birlikte 180 metreküp/saniyeye ulaştı.

Yağışlar sadece nehirleri beslemekle kalmadı; yer altı sularını ve tarımsal alanları da olumlu etkiledi. Çiftçiler, ekim ayı öncesinde tarlalarını hazırlarken bu yağışlardan faydalanabilecek. Vatandaşlar, kurak geçen yazın ardından yağan yağmurların hem doğaya hem de tarıma katkı sağlamasından memnuniyet duyuyor.

Yetkililer, yağışların devam etmesi halinde nehirlerin debisinde artışın süreceğini ve bölgedeki su kaynaklarının destekleneceğini ifade ediyor.