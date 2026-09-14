Alımlar iki ana omurga üzerinden ilerleyecek. Fabrikalarda mesaiye başlayacak personelin 99'u şeker üretim hatlarında çalışacak, kalan 83 kişi ise doğrudan makine fabrikalarındaki teknik işleri sırtlayacak. Heyecan dorukta.

Başvurularda takvim epey dar tutuldu. İŞKUR kapıyı yalnızca beş gün açık bırakacak. Taliplilerin şartları eksiksiz karşılaması ve müracaat takvimini kaçırmaması şart.

Türkşeker işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

İdare, fabrikalarda hem teknik üretim çarklarını hızlandırmayı hem de engelli ile eski hükümlü kontenjanlarını eksiksiz doldurmayı amaçlıyor. Makine fabrikalarındaki 83 kişilik teknik kadroya meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunları yerleşecek. Şeker fabrikalarındaki kontenjanlar ise tamamen sosyal istihdama ayrıldı.

Görev alanı Kontenjan niteliği Alınacak işçi Makine fabrikaları Sürekli işçi 83 Şeker fabrikaları Engelli işçi 57 Şeker fabrikaları Eski hükümlü / TMY 42

Teknik açık kapatılacak. Atölyelerde kaynak, talaşlı imalat ve motor bakım işlerini yürütecek ustalar öncelik kazanacak.

Başvuru şartları ve adaylarda aranan kriterler neler?

Adayların 18 yaşını doldurması, kamu haklarından mahrum kalmaması ve ilanda geçen bölümlerden mezun bulunması ilk kural olarak belirlendi.

Adres detayı sürecin kaderini çiziyor. Başvuracak kişinin fabrikanın yer aldığı il sınırlarında yaşaması mecburi tutuldu. Örgün üniversite veya lise eğitimine devam edenlerin başvurusu doğrudan elenecek. Emekli aylığı bağlananlar da sürecin dışına itilecek. İşe girenleri üç aylık sıkı bir deneme süresi bekliyor. Üstelik kazananlar üç yıl boyunca tayin veya nakil isteyemeyecek. Vardiyalı ve ağır sanayi koşullarında çalışmaya sağlık engeli bulunmayanlar ipi göğüsleyecek.

İŞKUR Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular Türkiye İş Kurumunun resmi portalı olan esube.iskur.gov.tr üzerinden çevrim içi ortamda alınıyor.

Süreç 14 Eylül 2026 sabahında başladı ve 18 Eylül 2026 mesai bitiminde noktalanacak. İnternet erişimi bulunmayanlar İŞKUR hizmet merkezlerinden veya Alo 170 hattından destek alabilecek. Adayların portala kimlik numarası ve şifresiyle girdikten sonra arama kutusuna "Türkşeker" yazması yetiyor. Herkes sadece tek bir iş yeri ve tek bir meslek kolu için şansını deneyebilecek. Kuralar noter huzurunda çekilecek.