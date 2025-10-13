Son Mühür- Area Araştırma'nın 24-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem araştırmasında Ağutos ayında yüzde 19.9 olan kararsız oyların Eylül'de tırmanışa geçtiği görüldü.
CHP'nin yüzde 25.4, AK Parti'nin yüzde 24.2 oy aldığı araştırmada kararsız oyların yüzde 21.4'e ulaşması dikkat çekiyor.
Karasız oyların dağıtılmadığı ankette listenin dördüncü sırasında DEM Parti yüzde 7.4, MHP ise yüzde 7.1 oy almış görünüyor.
Kararsız oylar dağıtıldığında...
Kararsız oyların partilere dağıtıldığı tabloda CHP'nin yüzde 32.3'e, AK Parti'nin ise yüzde 30.8'e yükseldiği görüldü.
İYİ Parti'nin yüzde 7.0'yla seçim barajının üzerine çıkmayı başardığı araştırmada Zafer Partisi'nin yüzde 4.6, Anahtar Partisi'nin yüzde 2.3, TİP ve Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 1.6 oy aldığı görüldü.