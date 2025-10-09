Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlediği basın toplantısında Gazze konusuna dair açıklamalar yaparken ilginç bir olay yaşandı. Toplantı sırasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio sahneye yaklaşarak Trump’ın kulağına bir şey fısıldadı ve eline bir not verdi. Trump kısa süreli bir şaşkınlık yaşadıktan sonra notu okudu ve kameralar karşısında gazetecilere dönerek, “Ortadoğu’da bir anlaşmaya çok yakınız. Bana kısa süre içinde ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle konuşmamı erken bitirmem gerekiyor.” dedi. Bu sözlerin ardından Trump, basın toplantısını planlanandan önce sonlandırdı.

Verdiği notta ne yazıyordu?

Olayın ardından ABD medyası, Rubio’nun Trump’a verdiği notun içeriğine dair çeşitli iddialar paylaştı. Söylenenlere göre notta, Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşımı onaylaması gerektiği ve böylece Ortadoğu’daki anlaşmayı ilk duyuran lider olabileceği belirtiliyordu. Bu gelişme, Beyaz Saray’daki diplomatik trafiğin perde arkasında iletişim stratejisinin ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.