Son Mühür - Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir kadın ile 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili olarak, kadının eski eniştesine elektronik kelepçe uygulanmasına karar verildi. İlçe merkezinde 2 Kasım’da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı’dan bir süre haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce ifadesi alınan eski enişte M.U.’ya denetimli serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılması kararı verildi. Arama çalışmaları sonucunda, çocuğun cesedi 11 Kasım’da Köseali köyü ormanlık alanındaki bir şelalenin tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre yukarısında bulundu.

Kayıp telefon ormanlık alanda bulundu

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kadına ait kayıp cep telefonuna Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda Köseali köyündeki ormanlık alanda ulaşıldı. Kadının başka kayıp eşyalarının bulunmaması nedeniyle bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı. Anne ve oğlunun nerelere gittiği, kimlerle görüştüğü ve nasıl hayatlarını kaybettikleri ekipler tarafından araştırılıyor. Huriye Helvacı’ya ait telefonun kayıp olarak arandığı süreçte üç kez sinyal verdiği ve 30 saniye süreyle açık kaldığı tespit edildi; ancak bu süre zarfında herhangi bir görüşme veya mesaj kaydı bulunmadı. Daraltılmış baz çalışması kapsamında, sinyalin geldiği yön belirlendi.

Cinayet şüphesi de araştırılıyor

Anne ve oğulun ölümüyle ilgili olarak polis, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor. Huriye Helvacı’nın eşi Bayram Helvacı, katıldığı bir televizyon programında, eşinin kaybolmadan önce görümcesinin eski eşi Mustafa U. ile görüştüğünü ifade etti.