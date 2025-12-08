Hakkındaki soruşturma iddiaları ve geçmişteki başarılı iş kariyeriyle dikkat çeken Murat Sancak'ın hayatı, Türkiye'nin önemli iş adamlarından birinin portresini sunuyor. Kendisi özellikle ilaç ve medya sektöründeki yatırımlarıyla biliniyor, son yıllarda ise spor kulübü başkanlığı ile adından sıkça söz ettiriyor.

Murat Sancak, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak sağlık, teknoloji ve medya sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınıyor. Adana Demirspor'un eski başkanı olan Sancak'ın serveti, resmi açıklamalara dayanmayan tahminlere göre 500 milyon dolar civarında hesaplanıyor. Bu servet, sahip olduğu MT Grup gibi holdingler üzerinden biriken ticari faaliyetlerden kaynaklanıyor ve spor yatırımlarıyla da destekleniyor.

Murat Sancak Kimdir?

Murat Sancak, 1970 yılında Siirt'te doğdu. Siirt kökenli olan Sancak, iş dünyasına genç yaşta adım attı ve özellikle ilaç sektöründe önemli başarılara imza attı. Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin önde gelen ilaç ve sağlık firmalarından biri olan Hedef Alliance bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Daha sonra medya sektörüne de yatırım yaparak adını geniş kitlelere duyurdu. Star Medya Grubu'nun kurucularından ve yönetim kurulu üyelerinden biri olan Sancak, medya alanındaki stratejik hamleleriyle dikkat çekti. İş hayatındaki bu yükseliş, onu Türkiye'nin en varlıklı iş insanları arasına taşıdı.

Adana Demirspor Başkanlığı ve Başarıları

Murat Sancak, spor camiasında en çok Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı olarak tanınıyor. 2018 yılında kulüp başkanlığını üstlenen Sancak, takımı Süper Lig'e çıkarma sözünü tuttu ve Adana Demirspor'un tarihi bir başarıya imza atarak 2021 yılında Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı.

Sancak'ın başkanlığı döneminde Adana Demirspor, transfer ettiği yıldız oyuncular ve ligdeki başarılı performansıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adından söz ettirdi. Sancak, bu göreviyle kulübün finansal yapısını güçlendirmenin yanı sıra, modern futbol yönetimi anlayışını da kulübe getirdi.

Yasa Dışı Bahis Soruşturması ve Tutuklama İddiaları

Murat Sancak'ın adı, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis ve Şike" soruşturmasıyla gündeme geldi. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonlarına karıştığı iddiasıyla aralarında futbolcu, hakem ve yöneticilerin bulunduğu birçok isim ifadeye çağrıldı.

Basında yer alan haberlere göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimler arasında Murat Sancak da bulunuyor. Ancak, çıkan haberlerde Sancak'ın tutuklandığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Soruşturma, geniş kapsamlı olarak devam etmekte olup, Sancak hakkındaki iddialar ve suçlamalara ilişkin resmi süreçler takip ediliyor. Sancak, hakkındaki bu iddiaları yalanlamış ve soruşturmaya ilişkin gerekli hukuki süreçleri başlattığını kamuoyuna duyurdu.