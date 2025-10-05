Son Mühür- Son dönemde Güney Kıbrıs Rum kesimine İsrail'den getirilen hava savunma sistemleriyle gündem olan Kıbrıs'ta, KKTC hükümetinin bir kararı tartışma yarattı.

KKTC'nin efsane kurucusu Rauf Denktaş'ın eski danışmanı en yakınındaki isimlerden biri olan Sabahattin İsmail,

''KKTC'de çakma demeç milliyetçilerinin yeni marifeti! 210 Türk'ün yattığı Atlılar, Sandallar, Muratağa Şehitliği Müzesi'ne kilit vurdular.'' sözleriyle sıcak gelişmeyi duyurdu.



Şehitlikte kimler var?



''1974 Barış Harekatı'nın 1. ve 2. aşaması arasında, savunması bulunmayan Muratağa köyünde 89, Sandallar köyünde 84 ve Atlılar köyünde 37 Türk köylüsü, barbar Rum katiller tarafından vahşice katledildi.'' hatırlatmasında bulunan İsmail,

''3 aylık bebeklerden 90'lık ninelere, dedelere ve her yaştan çocuklara kadar toplam 210 Türkün bulunduğu toplu mezarlar 16 Ağustos 1974'de BM Barış Gücü ile Dünya Basınının tanıklığı önünde açıldı. Şehitlerimiz oluşturulan şehitliğe defnedildi.



Rumların sergilediği bu vahşet hiç unutulmasın, genç kuşaklar bilsin, tüm Dünya görsün, ülkeye gelen turistler ziyaret etsin diye, tüm öğrencileri katledilen köy okulu soykırım müzesi olarak düzenlendi. Şehitlerin fotoğrafları ve boş okul masaları sandalyeleri, defter ve kitapları, eşyaları, kara tahtası müzeye kondu.

Müze ziyareti, turistik turların programına da dahil edildi. Her gün turlarla gelen yüzlerce turist, otobüslerle şehitlik ve müzeye taşınarak bu korkunç soykırımı yerinde öğrenmeleri sağlandı.

Rumlardan neler çektiğimizi, bize ne büyük bir soykırım yapıldığını bugüne dek milyonlarca ziyaretçi öğrenmiş oldu...

Ne yazık ki, Dünyaya göstermemiz ve Rum barbarlığını anlatmamız gereken bu soykırım müzesi 1 aydır kapalı.'' bilgisini paylaştı.



Tek bir istihdam yapılmadı...



''Her şeye para bulan, oy toplamak için her gece milyonlarca TL harcayarak yüzlerce kişiyi değişik otellerde yedirip içiren, onlara sahte milliyetçi nutuklar atan, son birkaç ayda yüzlerce kişiyi devlete istihdam edecek bütçeye sahip olan sözde milliyetçi Başbakan Ünal Üstel ve hükümeti, Atlılar, Muratağa, Sandallar Şehitliği/müzesi için tek bir istihdam yapmayı bile gereksiz gördü.'' diyen Sabahattin İsmail,

''1 aydan beridir şehitlikle müzeye giden vatandaşlarla yabancı ziyaretçiler şehit ailelerinin kurduğu

"Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği" tarafından hazırlanan ve kapalı kapı ile anıta asılan şu yazıyla karşılaşıyor, okuyor ve bu sahte, çakma demeç milliyetçilerine lanetler okuyarak oradan ayrılıyor. Yazı şöyle:

" Maddi nedenlerden ve devletin istihdam yapmamasından dolayı müzemiz kapalıdır. Ayrıca şehitliğimizin bakım ve temizliği yapılmamaktadır.

15 yaşında eline silah alarak milli mücadeleye katılan bir mukavemetçi bir Barış Harekatı Gazisi bir vatandaş olarak bu rezilliği hazmedemiyorum milliyetçiyim diye göz yummayı reddediyorum.

ve kızarmayan yüzlerine haykırıyorum:

Yatacak yeriniz yoktur!!!'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.