Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da artırdığı belirtildi. Bakanlık, uluslararası topluma Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünün korunması için caydırıcı tedbirler alma çağrısında bulundu.

"Baskını en güçlü biçimde kınıyoruz"

İsrail hükümetinin söz konusu uygulamalarla barış ve istikrar çabalarını da baltalamayı amaçladığının açıkça görüldüğü ifade edilen açıklamada, “İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

Türkiye'den İsrail'e karşı uluslararası toplumlara tedbir çağrısı

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına da dikkat çekildi.

Türkiye, Mescid-i Aksa’nın mevcut tarihi ve hukuki statüsünün korunması amacıyla uluslararası toplumun İsrail’e karşı caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrısını yineledi. Açıklamada, kutsal mekanlara yönelik ihlal ve provokasyonların bölgedeki gerilimi artırdığı ve barış ile istikrar çabalarına zarar verdiği vurgulandı.