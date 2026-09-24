Son Mühür- Gazze'nin yüzde 90'ını yok edecek kadar saldıran İsrail, bunun bedelini temiz içme suyuna ulaşmakta yaşadığı zorlukla ödeyecek gibi duruyor.

En az 20 bini Filistinli çocuk binlerce can alan İsrail, bomba yağdırdığı bölgenin alt yapısını da kullanılamaz hale getirmişti.

Bu yıl Eylül ayının ilk günlerinde İsrail’in Akdeniz kıyısındaki altı büyük deniz suyu arıtma tesisinden beşi, kıyı boyunca yayılan yoğun mikroalg (siyanobakteri) patlaması nedeniyle durdurulmak zorunda kalmıştı.

Düşük kapasiteyle çalıştırılan içme suyu tesisleri nedeniyle tarım sulamasında da ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.



Atıksu altyapısı harap oldu...



İsrail medyası, sorunun tek başına Gazze'den kaynaklanmayıp Nil Deltası'ndaki aşırı kirlenme ve küresel ısınma nedeniyle ısınan deniz suyunun da etkisi olduğuna işaret eden haberlere yer veriyor.

''İsrail, Gazzelilerin dışkısında boğuluyor. Üç yıldır süren İsrail saldırıları Gazze'nin atıksu altyapısını tamamen tahrip etti'' hatırlatmasında boğulan yerel yönetimler uzmanı Gürbüz Evren,

''Bu da arıtılmamış kanalizasyonun denize deşarjına yol açtı. Gazzelilerin dışkısı 100 km uzunluğundaki kıyı şeridine yayıldı. Bu da önce İsrail’e deniz suyunu arıtarak içme suyu sağlayan 6 arıtma tesisindeki içme suyunu kirletti, şimdi de 5 arıtma tesisinin filtrelerini tıkadı. Bu nedenle İsrail’de içme ve tarım suyu kıtlığı yaşanıyor, hastalık korkusu başladı. Evet İsrail Gazze’yi yaşanabilir olmaktan çıkardı, ama kendisi de Gazzelilerin dışkısında boğuluyor'' değerlendirmesinde bulundu.