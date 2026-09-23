Son Mühür- Endonezya'nın Java Denizi'nde alabora olup batan yolcu gemisindeki resmi ölü sayısı Çarşamba günü 20'den 26'ya yükseldi. Yetkililer , devam eden su altı aramalarının genişlemesiyle kurtarma ekiplerinin daha fazla ceset bulmayı beklediğini söyledi.

Virgo Transport 8 feribotu, Doğu Java'daki Surabaya'dan Güney Kalimantan'daki Banjarmasin'e yaptığı sefer sırasında, 13 Eylül sabahı erken saatlerde kötü hava koşullarında alabora olduğunda, 30 mürettebat üyesi de dahil olmak üzere 243 kişi ve bilinmeyen sayıda araç taşıyordu.

Kayıp 108 kazazede var...



Arama çalışmalarının pazar gününe kadar uzatıldığını duyuran Endonezya Ulusal Kurtarma Ajansı, ''sahil güvenlik ve donanma personelinin son üç günde geminin içinden 14 ceset çıkardığını ve ayrıca kaza yerinden yaklaşık 253 km (157 mil) uzaklıktaki Orta Kalimantan eyaletinde kıyıya vurmuş iki cansız beden daha bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kazaa şu ana kadar cansız bedenine ulaşılan kazazede sayısının 26 olduğu, 109 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 108 kişi olduğu öğrenildi.

Endonezya yerel medyası kurtarma çalışmalarının kamaralarda mahsur kalanlar üzerine yoğunlaşılaral sürdürüldüğüna dikkat çekerken sonrasında feribotta bulunan araçlara yönelik çalışma başlatılacağını duyurdu. Söz konusu haberlerde bu araçların üst üste yığılma oldupu için zorlu bir çalışmanın kurtarma ekiplerini beklediğine işaret etti.

