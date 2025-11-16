Son Mühür- Türkiye sadece siyasi, ekonomi ve diplomaside değil, çevre güvenliği konusunda da küresel bir oyuncu olma hedefiyle yola çıkıyor.

Türkiye, gelecek yıl yapılacak BM iklim zirvesine Avustralya ile birlikte liderlik etmeyi önerdi. Reuters'a göre taraflar arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmış değil.

Avustralya ve Türkiye, 2022 yılında COP31'e ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmuş ülkeler arasında yer almıştı.

Türkiye ve Avustralya'nın Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu sırasında ​​yapılan görüşmelerde, üst düzey toplantılara ev sahipliği yapma ve müzakereleri birlikte yönetme gibi ortak başkanlık modelini ele aldıkları öğrenildi.



Reuters'a konuşan Avustralya Enerji Bakanı Chris Bowen, COP30 için Brezilya'ya giderek , kararın orada alınacağını ve Avustralya'nın adaylığına "ezici bir destek" olduğunu söyledi.



Avustralya Pasifik adalarını tercih ediyor...



Avustralya'nın Türkiye'nin teklifine rağmen Pasifik ada ülkeleriyle birlikte COP31'e ev sahipliği yapma planından vazgeçmediği belirtiliyor.

Pasifik Adaları Forumu'nun bu konuda Avustralya'ya tam destek olması Canberra'nın elini güçlendiriyor.

COP31'in ev sahibi ülkenin, Avustralya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu "Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu" bloğunun 28 üyesinin oybirliğiyle karar vermesi gerekiyor.

Türkiye BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)'ne 24 Mayıs 2004'de katılmıştı.