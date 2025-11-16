Enerji Bakanlığı verilerine göre ülke barajlarının ortalama doluluk oranı uzun dönem ortalamasının %35 altında. Tahran'a su sağlayan Emir Kebir Barajı'nda yalnızca 14 milyon metreküp su kaldı; bu, kapasitenin %8'ine denk geliyor ve başkente iki haftadan az içme suyu sağlıyor. Latyan Barajı'nın kasım sonuna kadar aynı duruma düşmesi bekleniyor. Beş ana barajdan yalnızca Taleghan kısmen faal.

Ülke genelinde ortalama yağış 152 mm olarak ölçüldü; bu, uzun vadeli ortalamanın %40 altında.

Tahran'da Karne Sistemi: Haftada İki Gece Su Kesintisi

Tahran'da bazı mahallelerde haftada iki gece (genellikle 21.00–06.00 veya 23.00–11.00 arası) su akışı kesiliyor. Su temin şirketleri bunu "geçici şebeke arızası" olarak açıklasa da uygulama fiilen karne sistemine dönüşmüş durumda.

Düşük basınç nedeniyle binlerce aile basınç pompası ve su tankeri kurdu; bu uygulama yazın sadece güneyde görülürken artık tüm kente yayıldı. Şebeke suyu kayıpları %25, inşaat sektöründe yıllık içme suyu harcaması 30 milyon metreküp. Kentin yenilenebilir su kapasitesi 335 milyon metreküp ile ülke ortalamasının altında.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Yağmur Yağmazsa Tahran'ı Tahliye Etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yağış gecikirse zorunlu su kısıtlaması hatta belirli bölgelerde geçici tahliye gündeme gelebileceğini söyledi. "Yağmur yağmazsa Tahran'ı tahliye etmeliyiz" açıklaması ülkede tepkilere yol açtı.

Yağmursuz İller ve Yeraltı Suyu Krizi

Sonbaharın ilk yarısında hiç yağmur düşmeyen iller:

Tahran, Merkezi, Kirmanşah, Huzistan, Fars, Kirman, İsfahan, Sistan ve Beluçistan, Kürdistan, Hemedan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Loristan, İlam, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Buşehr, Zincan, Yezd, Hürmüzgan, Kum, Güney Horasan.

Bu bölgelerin çoğunda yeraltı suyu seviyeleri kritik eşiğin altına indi.

Meşhed'de Baraj Seviyesi %3'ün Altında

Meşhed Su ve Kanalizasyon Şirketi Genel Müdürü Hüseyin İsmailiyan, kente su sağlayan barajlardaki rezervlerin %3'ün altına düştüğünü belirterek "Su tasarrufu zorunluluk" dedi.

Su Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Nayeb: "Etkili yağış olmadan barajlar dolmaz. Önümüzdeki haftalarda kesintiler artacak, basınç düşüşü belirginleşecek."

Hace Nasıruddin Tusi Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Rıza Kavianpur: "Aralık ortasına kadar ciddi yağış beklenmiyor."

Hafif Yağış Umutu ve Acil Tasarruf Çağrıları

Meteoroloji Kurumu, yarından itibaren batıdan hafif sağanak ve yarı sağanak yağışların geleceğini duyurdu.

Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, Lar Barajı'ndan acil su transferi altyapısının sürdüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif: Kişi başı günlük su tüketimi 250 litreye çıktı (Avrupa'da 100 litrenin altında). "Halkın katılımı olmadan kriz aşılmaz."

Uzmanlar, krizin temelinde kuraklık yanı sıra yıllardır süren su yönetimi eksiklikleri, tarımsal sulamada verimsiz yöntemler, yeraltı suyunun aşırı kullanımı, şehirleşme ve iklim değişikliğini gösteriyor.

İran İklim Bilimi Merkezi'ne göre aralık ortasına kadar etkili yağış yok; kısıtlamalar sertleşebilir, kışın kesintiler yaygınlaşabilir. Yetkililer acil tüketim yönetimi çağrısı yapıyor.