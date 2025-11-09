Türkiye’nin Akdeniz bölgelerinde sıcaklık, nem ve insan kaynaklı hatalar nedeniyle her yıl birçok orman yangını meydana geliyor. Yangın sezonunda alevlerle mücadele eden ekipler, yangınların söndürülmesinin ardından zarar gören alanlarda yeniden yeşil alan oluşturma çalışmalarına başlıyor.

Yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, dronlar yardımıyla yanan bölgeleri inceleyip zarar tespitinde bulunuyor. Kesilen ağaçlar sahadan çıkarıldıktan sonra dikim yapılacak alanlardan toprak örnekleri alınarak araştırma enstitülerinde analiz ediliyor ve dikilecek türler belirleniyor. Sarp arazilerde fidan yerine tohum serpme yöntemi uygulanırken, düz alanlarda iş makineleriyle alan düzenlemesi yapılıyor.

Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı, yanan alanları yıl içinde ağaçlandırmanın zorunlu olduğunu vurgulayarak, fidanların bakımının 5 yıl boyunca sürdüğünü ve güçlü ağaçlara dönüşmesini sağladıklarını söyledi. Seferihisar’daki büyük yangında da doğal gençleştirme ve yöreye uygun türlerle ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Çaprazlı, yangına dirençli fidanların da sahalara dikileceğini aktardı.

Çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde yanan ormanlık alanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ağaçlandırılacak ve halka destek çağrısı yapıldı.