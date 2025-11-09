Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, barajlarda incelemelerde bulunarak TESKİ ekiplerinden bilgi aldı. Yüceer, bölgede son yılların en düşük yağış seviyelerinin görüldüğünü belirterek, “Barajlarımızda su seviyesi neredeyse tükenmiş durumda. Önümüzdeki dönemde yeterli yağış alınmazsa kentimizin su kaynakları ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak. Belediye olarak su kaynaklarımızı korumak, tasarrufu teşvik etmek ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz” dedi.

Yüceer, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek, vatandaşlara muslukları gereksiz yere açık bırakmamaları, araç yıkamalarını azaltmaları ve damlayan muslukları onarmaları çağrısında bulundu. Su kullanımının her birey için sorumluluk olduğunu vurguladı.