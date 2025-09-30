Ekim aylarının yaklaşmasıyla Türkiye’de saatlerin geri alınıp alınmayacağı sorusu milyonlarca kişinin merak ettiği başlıklar arasında yerini aldı. Özellikle günlerin kısaldığı, sabahların daha karanlık başladığı sonbahar ve kış dönemlerinde saat uygulamalarındaki değişimler tekrar gündeme geliyor. Uluslararası uygulamalara bakıldığında, Avrupa ve Amerika’da kış saati sisteminde saatler bir saat geri alınıyor. Fakat Türkiye bu konuda farklı bir yol izliyor.

Kış Saati Tartışmaları ve Avrupa’da Farklılık

Avrupa ülkelerinde kış saati uygulaması bu yıl 26 Ekim Pazar günü devreye girecek. ABD’de ise 2 Kasım’da saatler geri alınacak. Bu değişikliklerden sonra Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı iki saate, ABD ile ise sekiz saate kadar ulaşacak. Uluslararası ticaret, uçuş planlamaları, sınav takvimleri ve dijital toplantılar açısından bu farklar önem taşırken Türkiye’de saat değişikliği konusunda her sene benzer sorular gündeme geliyor.

Kalıcı Yaz Saati Nedir, Türkiye’de Ne Oluyor?

Türkiye’de ise 2016 yılında alınan resmi karar ile yaz-kış saati uygulamasına son verildi. Bakanlar Kurulu’nun kararı doğrultusunda kalıcı olarak GMT+3 saat dilimi kullanılmaya başlandı. Bu nedenle 2025 yılında da saatlerin geri alınması ya da yeniden kış saati uygulamasına geçilmesi beklenmiyor. Mevcut uygulama yıl boyu sabit saat üzerinden devam ediyor.

Enerji Verimliliği Tartışması ve Vatandaşın Talebi

Yetkililer, kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağladığını ve ekonomik verimliliği artırdığını açıklıyor. Buna karşılık, bazı vatandaşlar özellikle kış aylarında daha fazla gün ışığından yararlanmak ve sabahları karanlıkta işe-okula gitmemek için eski uygulamanın geri getirilmesini istiyor. Tasarruf kaygısı öne çıkarken, uygulamanın yankı uyandıran tartışmalara yol açtığını söylemek mümkün.

Türkiye’de 2025 yılında saatler geri alınmayacak; mevcut kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek. Avrupa ve Amerika’da ise kış saati uygulamaları sürdüğü için dönemsel saat farkları ortaya çıkacak. Türkiye’de saat değişikliği beklenmiyor; ancak gündelik yaşamda sabahların daha karanlık başlaması ve kamuoyunun bu konudaki talepleri yine gündemde kalacak