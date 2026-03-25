Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dijital dönüşümünde yeni bir dönemi başlatacak 5G teknolojisinin hayata geçirileceği tarihi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 31 Mart’ta düzenlenecek törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişi resmen ilan edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görkemli lansman

Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, 31 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek tören, Türkiye’nin mobil iletişim tarihindeki en önemli adımlardan biri olacak. 1994 yılında başlayan mobil iletişim serüveni, bu hamleyle en ileri teknolojik seviyeye taşınacak.

1 Nisan’da 81 ilde kademeli başlangıç

Yeni nesil haberleşme teknolojisi 5G, 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelinde devreye alınacak. İlk aşamada 81 ilde kademeli olarak sunulacak hizmetin kısa sürede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakanlık, altyapı çalışmalarının planlı ve titiz şekilde sürdüğünü vurgularken, geçiş sürecinin sorunsuz ilerlemesi için yoğun bir hazırlık yürütüldüğünü belirtti.

Hedef: 2 yıl içinde tüm Türkiye

5G altyapısının sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayacağını, iki yıl içinde Türkiye’nin en ücra noktalarına kadar ulaştırılmasının planlandığını açıklandı.

Bu kapsamda kırsal bölgeler dahil olmak üzere ülke genelinde yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet erişimi sağlanacak.

5G ile hangi alanlar değişecek?

5G teknolojisinin yalnızca iletişim hızını artırmakla kalmayacağı, birçok sektörde köklü dönüşümler yaratacağı ifade ediliyor.

Yeni teknolojiyle birlikte şu alanlarda önemli gelişmeler bekleniyor:

Akıllı ulaşım sistemleri,

Otonom sürüş teknolojileri,

Uzaktan sağlık hizmetleri,

Akıllı üretim ve sanayi uygulamaları,

Yüksek çözünürlüklü medya ve yayıncılık,

Tarım teknolojileri

Bakan Uraloğlu: "5G ile birlikte iletişim hızı artacak"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: "31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle, Türkiye'nin 5G'ye geçişi resmen ilan edilecek. 1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak.

İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak. Bu dönüşüm, yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacak.

Yeni teknolojiyle birlikte, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak."