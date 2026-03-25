Son Mühür- Tel Aviv’in gökyüzünde toplu halde uçan kargaların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Paylaşımlar, özellikle dini ve sembolik yorumlarla tartışmalara yol açtı.

Kullanıcılar dini metinlerle ilişkilendirdi

Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda, şehrin farklı bölgelerinden kaydedildiği belirtilen çok sayıda karganın topluca uçtuğu görülüyor. Görüntüler sonrası bazı kullanıcılar durumu İncil’deki apokaliptik tasvirlerle bağdaştırarak “kötüye işaret” yorumları yaptı. Özellikle Vahiy Kitabı’nda savaş, yıkım ve ölümler sonrası leş yiyici kuşların ortaya çıkışı sıkça yer alıyor.

Uzmanlar doğal sebeplere işaret ediyor

Ornitologlar ve çevre uzmanları ise kargaların toplu hareketlerini mevsimsel veya çevresel faktörlerle açıklıyor. Uzmanlar, bu tür yoğun uçuşların olağanüstü bir duruma işaret etmek zorunda olmadığını vurguluyor.

Bölgedeki gerilim, yorumları artırıyor

Bölgede süren siyasi ve sosyal gerilim nedeniyle görüntüler sosyal medyada daha hızlı yayıldı. Bu durum, sembolik ve dini yorumların yoğunlaşmasına yol açarken, kullanıcılar arasında spekülasyonları da beraberinde getirdi.