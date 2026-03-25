İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaparak Türkiye’ye yönelik mesaj verdi. Pezeşkiyan’ın açıklamasında, Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik tutumu öne çıkarıldı.

Erdoğan’ın tutumuna vurgu

Pezeşkiyan, paylaşımında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Siyonist rejime” karşı sergilediği tavrı takdir ettiğini belirtti. Erdoğan’ın bu konudaki duruşunun kararlı olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, söz konusu yaklaşımın dikkat çekici olduğunu vurguladı.

“Türk milleti dayanışmada önemli rol üstleniyor”

İran Cumhurbaşkanı, mesajında Türk milletine de doğrudan atıfta bulundu. Türkiye’nin uzun yıllardır İslam dünyasıyla dayanışma içinde hareket ettiğini belirten Pezeşkiyan, bu rolün önemine işaret etti.

“Bu çizgi devam edecek”

Paylaşımında birlik ve dayanışma mesajı veren Pezeşkiyan, söz konusu yaklaşımın gelecekte de süreceğini ifade etti. İran lideri, bu sürecin “ilahî lütufla” devam edeceğini belirterek, ortak duruşun korunacağı mesajını verdi.