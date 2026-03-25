Ankara'da özel bir şirkette 8 yıldır görev yapan 38 yaşındaki E.A., iş yerinde sistematik mobbing, baskı ve ayrımcılık yaşadığı iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı.

E.A., yaşadığı süreci sonlandırmak amacıyla işverene ihtarname gönderdi ve aynı zamanda CİMER'e şikayette bulundu.

Bu girişimlerin ardından işveren, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "İşçinin, işverene veya ailesine hakaret etmesi, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlarda bulunması" maddesini gerekçe göstererek E.A.'nın iş akdine son verdi.

Tazminatsız ve maaşsız bırakan süreç

İşten çıkarma işlemi "Kod 43" üzerinden gerçekleştirildiği için E.A., 8 yıllık emeğinin karşılığı olan tazminatını alamadı ve işsizlik maaşına başvurma hakkını kaybetti.

Yaşanan bu durum üzerine E.A., Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi'ne başvurarak 1 milyon 250 bin TL tutarında tazminat talebiyle işe iade davası açtı.

Dava dilekçesinde, iş akdinin feshinin hukuka aykırı olduğu ve asıl nedenin yasal hak arayışı olduğu belirtildi.

“Hukuki haklarımızı aradık diye kovulduk”

İş yerinde maruz kaldığı süreci ve işten çıkarılma şeklini anlatan E.A., şu ifadeleri kullandı: “Son 2 yıldır korkunç bir mobbinge, baskıya ve ayrımcılığa maruz kaldım.

Bu ayrımcılıktan ve baskıdan dolayı defalarca kez sözlü ifade etmeme rağmen bir sonuç alamadığım için amirlerime ihtar çektim.

İhtarın sonucunda da tazminatsız, işsizlik maaşı olmadan, 8 yıllık karşılığını ödemeden işten atıldım. Çok usulsüz bir şekilde işten atıldım. '43' koduyla işten atıldım.

43 kodunun açılımı şu; aile bireylerine hakaret. Bizim böyle bir şeyimiz asla yok. Yani ellerinde bir kanıt da yok bununla ilgili.

Daha sonrasında savcılığa da şikayette bulunduk. Hukuki haklarımızı aradık diye, yani yasal hakkımızı aradık diye işten kovulduk. Zaten yazıda da bize bunu bildirdiler.”

“Görünürde farklı gösterilmiş”

E.A.'nın avukatı Senem Yılmazel, işe iade davasının açılabilmesi için taraflar arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerektiğini hatırlatarak, feshin geçersiz bir sebebe dayandığını savundu.

Yılmazel, süreci şu sözlerle değerlendirdi: “Maalesef müvekkilimin sözleşmesi geçersiz bir sebeple feshedilmiş. Bu sebep ise aslında kanuni yollara başvurulması.

İş Kanunu'nda çok açık bir madde vardır; 'İşçinin sözleşmesi bu sebeple sona erdirilirse geçersiz bir fesihtir' diye. Ama maalesef bu sebeple feshedilmiş iş sözleşmesi.

Hatta fesih ihtarnamesinde de bunlardan söz edilmiş. Fakat görünürde farklı gösterilmiş tabii. Biz de bu nedenle işe iade davası açtık. Türk adaletine de güveniyoruz.”

Hukuki süreç nasıl işleyecek?

Açılan işe iade davasında mahkeme, fesih gerekçesinin geçerliliğini ve işverenin dayandığı “Kod 43” uygulamasının hukuka uygun olup olmadığını değerlendirecek.

Mahkemenin feshin geçersiz olduğuna hükmetmesi halinde, E.A.’nın işe iadesine karar verilebileceği gibi, işe başlatılmaması durumunda ek tazminat hakları da gündeme gelebilecek.