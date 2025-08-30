Türkiye tiyatrosu ve sinemasının önemli isimlerinden Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefatı, Film San Vakfı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu. Sanatçının ölüm nedeni açıklanmadı.

Anta Toros, 12 Ocak 1948’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1965 yılında amatör olarak tiyatroya başlamış, Dostlar Tiyatrosu’nda eğitim almıştı. Ardından Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel tiyatro kariyerine adım attı.

Toros, Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne almış, Amerika’da tiyatro üzerine çalışmalar yapmıştı. Üç ay Vera Vlasova ile, bir yıl da Actors Studio üyelerinden Mitehel Mestor ile çalışmıştı.

Televizyon ve sinema projelerinde yer almıştı

2010 yılında ölen tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Misak Toros ile evli olan Anta Toros’un bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kızı bulunuyordu.

Sanatçı, ailesi ile birlikte yaşamını sürdürmüş ve tiyatro sevgisini ailesine de aktarmıştı.

Toros, tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon ekranlarında da boy göstermişti. Aralarında Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Adanalı ve Yarım Elma gibi dizilerde kamera karşısına geçmiş, karakter performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanmıştı.