İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim sürerken İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu saldırıdan kısa süre önce Beyrut’un Başura bölgesinde yaşayan siviller için tahliye uyarısı yayımladı.

Yapılan açıklamada Hizbullah ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir binanın hedef alınacağı belirtilirken, uyarının ardından İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları bölgeyi bombaladı.

Şiddetli patlama kent genelinde duyuldu

Lübnanlı kaynaklar, saldırıda hedef alınan binada ve çevresinde geniş çaplı hasar oluştuğunu bildirdi. Bombardıman sırasında meydana gelen güçlü patlamanın Beyrut’un farklı noktalarından da duyulduğu aktarıldı.

Patlamanın ardından bölgede yoğun duman yükseldiği ve çevredeki bazı yapıların da zarar gördüğü ifade edildi.

Enkaz alanında arama çalışmaları başladı

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Ekipler, enkaz alanında arama ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Olayda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan’daki çatışmalarda can kaybı artıyor

Beyrut’taki saldırı, İsrail’in Lübnan’a yönelik hava operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti. Bölgedeki gerilim son haftalarda giderek tırmanırken saldırılar sivil yerleşim alanlarına da ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre İsrail’in ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 687’ye yükselirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Uzmanlar, İsrail ile Hizbullah arasında artan saldırıların Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaları daha geniş bir krize dönüştürme riskini artırdığına dikkat çekiyor.