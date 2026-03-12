ABD, İsrail ve İran üçgeninde çatışmalar sürmeye devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla farklı bir boyut kazanmış durumda. Ülkeler tarafından da süreç yakından takip edilirken, peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları dikkat çekti.

"Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız!"

Yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Türkiye sırtına binen ağırlıklarından hızla kurtulmaktadır. Uyanan ve ayağa kalkan devin önünü kesecek, tarihi yürüyüşünü kesintiye uğratacak hiçbir muhasım veya mütecaviz odak yoktur ve olması da mümkün değildir. ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, bilhassa iç kamuoylarının İran savaşıyla ilgili kategorik itirazları yükseldikçe etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır.

Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir. Aksi halde İran; ABD-İsrail ortaklığı için yeni bir Afganistan’a, yeni bir Irak’a, hatta yeni bir Vietnam’a dönebilecektir. ABD-İsrail, İran’dan elini çekmelidir. Herkesi uyarıyorum, sıcak gelişmelerin her türlü ihtimale açık olması münasebetiyle körüklenen şiddet ateşi küresel ve bölgesel alana sıçramadan söndürülmelidir. Aksi halde dünya ve beşeriyet çok ağır bir bedel ödeyecektir. Türkiye’mizi ve aziz milletimizi riske atacak, hedef yapacak, hatta İran’la ve diğer bölge ülkeleriyle çatıştırmayı sağlayacak niyet ve emellere ağır başlı bir şekilde yaklaşmak esas olmalıdır." ifadelerini kullandı.