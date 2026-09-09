İzmir’in yeni bağımsız kültür ve sanat alanı No238 Bağımsız Sanat Alanı, 11 Eylül 2026 tarihinde sanatseverlerle buluşuyor. Fotoğrafın tanıklık etme ve hafıza oluşturma gücünden hareketle hazırlanan “Hafıza” sergisi, alanın ilk sergisi olarak izleyiciyi ağırlayacak.

Farklı kuşaklardan 25 fotoğrafçının 25 eserinin bir araya getirileceği sergide, toplumsal bellekte derin izler bırakan tarihsel kırılmaların ile bireysel hafızanın kişisel, içsel ve dönüşen yönleri aynı mekanda buluşacak.

Geçmişten bugüne görsel bellek

“Hafıza” sergisinin seçkisinde yakın tarihin önemli ve sarsıcı dönemlerine tanıklık eden fotoğraflar yer alıyor. Ankara Gar Katliamı’nın acı dolu izlerinden ırak Körfez Savaşı’nın yıkıcı gerçekliğine, İstanbul Fikirtepe’de insan-mekan ilişkisini ve kent hafızasını geri dönülmez biçimde değiştiren kentsel dönüşüm süreçlerinden Soma Maden Faciası’na ve 1990’lı yılların toplumsal mücadelelerine kadar uzanan geniş bir görsel bellek serginin ana eksenini oluşturuyor.

Sergide yalnızca toplumsal hafızaya odaklanan çalışmalar bulunmuyor. Bireyin iç dünyasını, zamanın kırılma noktasını, günlük yaşamı ve nesnelerin geçirdiği dönüşümü konu alan kişisel hafıza çalışmaları da seçkinin düşünsel çerçevesini genişletiyor.

Sergide uzun yıllardır fotoğraf alanında üretimlerini sürdüren Yusuf Tuvi, Kemal Cengizhan, Yusuf Aslan, Dora Günel,Özcan yurdalan, Özcan Yaman ve Murat Germen gibi isimler yer alacak.

Bu farklı kuşakların aynı sergide buluşmasıyla No238, yalnızca fotoğrafların sergilendiği bir alan olmanın ötesinde, farklı deneyimlerin, üretim biçimlerinin ve kuşakların bir araya gelebileceği bağımsız bir kültür ve sanat alanı olma yaklaşımını ortaya koyuyor.