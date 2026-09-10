Son Mühür- Son dönemde Ege'de gerilimli günler geçiren Yunanistan ve Türkiye arasında dostluk köprüsü kuran isimler arasında yer alan sanatçı Giorgos Mazonakis, 54 yaşında geçirdiği bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşama veda etti.

Sevilen şarkıcının avukatı, vefat eden Mazonakisîn bilinen bir kalp rahatsızlığı olmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.



90'lı yılarda keşfedilmişti...



Girit kökenli bir aileden gelen Giorgios Mazonakis, 1992 yazında Patras’ta bir gece kulübünde keşfedildi.

1993’te PolyGram/Universal ile ilk albümü Mesanihta Kai Kati çıktı. 30 yılı aşkın sürede Yunan popüler müziğinin en tanınan erkek seslerinden biri oldu.

Stratos Dionysiou, Yiannis Parios, Marinella ve Haris Alexiou dinleyerek büyüdü; laiko’yu dans ve pop ile birleştirerek Yunanistan'ın en sevilen sanatçıları arasına girmeyi başardı.

Türkiye'de de konserler veren başarılı sanatçı Türk bestecilerle işbirliği yaptı; Ta Isia Anapoda döneminde Türkiye’ye geldi.

Ölüm haberiyle hayranlarını yasa boğan Giorgios Mazonakis'in seslendirdiği 2010 albümünde seslendiridiği ve Youtube'de izlenme rekotrları kıran S’agapo (Yunanca seni seviyorum)” isimli eser, Türkiye’de de bir dönem en popüler eserleri arasında yer almıştı.