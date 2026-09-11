Şarkıcı Nev’den Kötü Haber Yoğun Bakıma Alındı

Müzik dünyasının tanınan isimlerden, sahne adıyla Nev olarak bilinen Nevzat Doğansoy’un sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir gelişme yaşandı. Önceki gün karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen 57 yaşındaki sanatçı hakkında bugün hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Çoklu organ yetmezliği tespit edildi

Yapılan klinik değerlendirmeler sonucunda sanatçıda çoklu organ yetmezliği tespit edildi. Bunun üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınan Nev’in sağlık durumunun yakından takip edildiği açıklandı.

Bilgi kirliliğinin önüne geçilmeli

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili son günlerde sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda farklı iddiaların gündeme gelmesi üzerine hastane tarafından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesinin amaçlandığı ve sanatçının sağlık durumuyla ilgili doğru bilgilerin paylaşılmasının önem taşıdığı belirtildi. Nev’in tedavi sürecinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği açıklandı.

Nev’in menajeri İlker Ercan da sanatçının sağlık durumuna ilişkin teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Ercan, güncel ve doğru bilgilerin kendisi tarafından paylaşılacağını belirterek tedaviyi sürdüren doktorlara ve sanatçı için destek mesajları gönderen sevenlerine teşekkür etti.