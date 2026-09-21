Henüz bir çocukken sergilediği eşsiz müzik kulağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel bir yasa çıkarmasını sağladı. Bu tarihi adım, yetenekli Türk çocuklarının yurt dışında devlet bursuyla yetiştirilmesine giden yolu açtı.

Dört yaşına geldiğinde hiçbir nota eğitimi almadan Bach prelüdlerini hafızasından piyanoda çalıyordu. Ankara'daki evlerinde başlayan bu sıra dışı serüven, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'in dikkatinden kaçmadı. Paris Ulusal Konservatuvarı'nda Nadia Boulanger ve Wilhelm Kempff gibi dev eğitmenlerin elinde pişen genç virtüöz, okulu henüz 15 yaşındayken birincilikle bitirdi.

Repertuvar genişliği bakımından dünya piyano tarihinde benzerine çok az rastlanan usta yorumcu, Beethoven'dan Rachmaninov'a kadar birçok dev bestecinin tüm piyano eserlerini stüdyoda kaydetti. Çeşitli ülkelerden aldığı şeref madalyalarına karşın gösterişten uzak yaşam tarzını hiç bozmadı.

İdil Biret kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

İdil Biret, 21 Kasım 1941 günü Ankara'da doğan 84 yaşındaki dünyaca ünlü Türk piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı unvanlı bir piyanist.

Müzik sevgisiyle dolu bir memur ailesinde büyüyen Biret, küçük yaşta keşfedilen mutlak kulağıyla kısa sürede müzik çevrelerini hayrete düşürdü. TBMM tarafından 1948 yılında çıkarılan 6660 sayılı Harika Çocuklar Kanunu sayesinde ailesiyle birlikte Fransa'ya gitti. Mezuniyetinin hemen ardından Boston Senfoni, Londra Filarmoni ve Orchestre de Paris gibi dünyanın en prestijli orkestralarıyla solist olarak sahneye çıktı.

İdil Biret evli mi, eşi kim ve kiminle evlendi?

İdil Biret, menajerliğini ve yol arkadaşlığını üstlenen Şefik Büyükyüksel ile evli. Çok uluslu şirketlerdeki üst düzey yöneticilik kariyerini geride bırakan Büyükyüksel, sanatçının tüm dünya turnelerini ve albüm kayıtlarını organize ediyor.

Yarım asra yaklaşan bu yol arkadaşlığında ikili, sadece aynı evi değil sanatçının dünya çapındaki devasa konser ve plak trafiğini de paylaşıyor. Plak anlaşmalarından turne takvimine kadar tüm organizasyon Şefik Büyükyüksel'in koordinasyonunda yürüyor. Çift, yılın büyük kısmını İstanbul Moda'daki sakin evleri ile Brüksel arasında mekik dokuyarak geçiriyor.

Merak edilen başlık Doğrulanmış bilgiler Doğum tarihi ve yeri 21 Kasım 1941, Ankara Güncel yaşı 84 Eşi Şefik Büyükyüksel (Menajeri ve hayat arkadaşı) Konservatuvar eğitimi Paris Ulusal Konservatuvarı Çıkarılan tarihi yasa 6660 sayılı Harika Çocuklar Kanunu (1948) Resmi unvanı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı (1971)

İdil Biret'in müzik mirası ve dünya çapındaki başarıları

İdil Biret'in küresel müzik tarihindeki en belirgin farkı, dev külliyatları tek başına baştan sona kaydetme cesaretinden geliyor.

Chopin, Rachmaninov, Brahms ve Beethoven'ın bütün solo piyano yapıtlarını eksiksiz kaydeden dünyadaki sayılı virtüözlerden biri oldu. Sayısı 130'u aşan albüm arşivi, bugün dünyanın her köşesinde klasik müzik arşivlerinin başköşesinde duruyor. Sahnedeki disiplinli ve ödünsüz tavrı ise kendisinden sonra gelen genç piyanistler için en güvenilir pusula niteliği taşıyor.