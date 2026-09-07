Manisa’da Yörük ve Türkmen kültürünün yaşatılması, unutulmaya yüz tutmuş örf, adet ve geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen 8. Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni, bugün Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı İğdecik Mahallesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Manisa Yörük Türkmen Derneği tarafından düzenlenen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Saat 11.00’de kortej yürüyüşüyle başlayan program, mehteran gösterisiyle devam etti. Ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Şölene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, turgutlu Belediye başkanı Çetin Akın, Yunusemre belediye başkanı Semih Balaban, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Yeni Yol Grubu Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Gözde Aytaç, Yeni Parti Manisa İl Başkan Vekili Erdem Nalbant ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalbant katıldı.

Etkinlikte siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yörük ve Türkmen federasyon ve konfederasyonlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Farklı siyasi görüşlerden isimlerin aynı etkinlikte buluşması, şölende birlik ve beraberlik atmosferini de güçlendirdi.

Kurtoğlu: “Türkmenler bu ülkenin temel ana taşlarından biridir”

Şölende konuşan Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu, etkinliğin temel amacının unutulmaya yüz tutmuş örf, adet ve gelenekleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen misafirlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kurtoğlu, etkinliğe katkı sunan belediye başkanlarına, milletvekillerine, basın mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına, federasyon ve konfederasyon temsilcilerine, çevre il ve ilçelerden gelen misafirlere, mahalle halkına ve organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür etti.

“Biz biriz, beraberiz. Birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyacağız” diyen Kurtoğlu, Türkmenlerin Türkiye’nin kültürel ve toplumsal yapısındaki önemine dikkat çekerek, “Nasıl ki bir inşaatın demiri ve çimentosu olmadan sağlam bir yapı ortaya çıkmazsa, Türkmenler de bu ülkenin temel ana taşlarından biridir” ifadelerini kullandı.

Kurtoğlu, kültürlerini, örf ve adetlerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirterek, gelecek yıl düzenlenecek 9. Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni’nin 5 Eylül 2027 Pazar günü yine Sancaklı İğdecik Mahallesi’nde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Şölen kapsamında Kemaliye Zeybek Ekibi, Söke Fırat Çakır Efe, Yörük Türkmen Kadınları Derneği Halk Oyunları Ekibi, Aydın Yenipazar Efeleri Derneği Halk Oyunları Ekibi ve Avrasya Basın Yayın Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Geleneksel kıyafetlerle sergilenen halk oyunları ve zeybek gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Etkinliğin müzik bölümünde ise Zeynep İlhan, Zeki Yılmaz ve Fatih Bulut sahne aldı. Programın sunuculuğunu Şehriban Tekçe üstlendi.

Fatih Bulut: “Yeter ki gönüller bir olsun”

Şölende sahne alan sanatçı Fatih Bulut, Manisalıların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek etkinliğin ardından teşekkür mesajı verdi.

Festivalin çok güzel geçtiğini belirten Bulut, “Festival harikaydı, sevenlerimiz harikaydı. Umarım onlar da festivalden memnun kalmıştır. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle beni sahnemde yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Tüm Manisa’ya teşekkür eden Bulut, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Vallahi, gönüller bir olduktan sonra her türlü dağ aşılır. İstedikten sonra seve seve geliriz, hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki gönüller bir olsun” ifadelerini kullandı.

Manisalıların gösterdiği sevgiden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Bulut, “Böylesine güzel bir sevgi çemberiyle karşılaşmak insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Bu sevgiyi hiçbir şeye değişemeyiz. İyi ki varlar, iyi ki varsınız” diye konuştu.

Şölende Manisa’nın önemli tarımsal değerlerinden olan üzüm ve bağcılık kültürü de ön plana çıkarıldı. Bağ bozumu geleneğinin yaşatıldığı etkinlikte vatandaşlara üzüm, pilav, ayran, keşkek, çay ve suikram edildi.

Paylaşma ve dayanışmanın öne çıktığı etkinlikte vatandaşlar, hem geleneksel etkinlikleri takip etti hem de farklı bölgelerden gelen Yörük ve Türkmenlerle bir araya geldi.

Manisa Yörük Türkmen Derneği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 8. Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni, Yörük ve Türkmen kültürünün yaşatılması, geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılması ve birlik-beraberlik duygusunun güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşmaya sahne oldu.

Sancaklı İğdecik Mahallesi’nde gün boyunca devam eden şölen, müzik, halk oyunları ve renkli görüntüler eşliğinde coşkulu şekilde tamamlandı.