Son Mühür- Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü, İzmir genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için vatandaşları uyardı. Yapılan değerlendirmelere göre, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, akşam saatlerinde ise yavaş yavaş şiddetini kaybedeceği bildirildi.

Kiraz, Beydağ ve Ödemiş hariç tüm ilçelerde etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2’nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İzmir’de Kiraz, Beydağ ve Ödemiş dışındaki tüm ilçelerde güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla, yer yer 70-80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağını duyurdu.

Kuzey Ege Denizi’nde de fırtına bekleniyor

Açıklamada ayrıca, Ege Denizi’nin kuzeyinde de rüzgarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden 5 ila 7, yer yer kısa süreli 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin edildi.

Vatandaşlara dikkat ve tedbir uyarısı

Meteoroloji, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksamalar ve soba-baca kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli davranılması çağrısında bulundu.