Türkiye İtalya maçının hakemi Michael Oliver olarak ilan edilirken, deneyimli hakemin yardımcılıklarını da yine ada futbolunun kıdemli isimleri üstlenecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak kritik sınavda milliler, gruptaki puan tablosunu şekillendirecek son derece mühim bir doksan dakikaya çıkacak.

Tribünlerin tamamen dolması beklenen gecede tüm gözler sahadaki adalet dağıtıcısına çevrilecek. Düdük İngiliz hakemde olacak.

Türkiye İtalya maçının hakemi Michael Oliver kimdir ve nereli?

İngiltere'nin Ashington kentinde 20 Şubat 1985 tarihinde doğan Michael Oliver, Premier Lig ve UEFA organizasyonlarında düdük çalan FIFA kokartlı elit bir hakem olarak tanınıyor. Henüz yirmi beş yaşındayken İngiltere Premier Ligi'nde maç yöneterek lig tarihinin en genç hakem unvanını kazanan futbol adamı, disiplinli kararlarıyla biliniyor.

Disiplinden asla taviz vermiyor. Karşılaşmanın temposunu kesmeden oyunu akıcı oynatmayı seven deneyimli isim, dünya kupası ve şampiyonlar ligi gibi üst düzey organizasyonlarda çok sayıda kritik maçı başarıyla yönetti.

Bursa Matlı Stadyumundaki kritik randevunun hakem kadrosu

Pazartesi akşamı oynanacak dev mücadelede Oliver'ın ekibi tamamen İngiliz hakemlerden kuruldu. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri, dördüncü hakemi ve video asistan hakem odasında oturacak isimler resmi bültene şu şekilde yansıdı:

Hakemlik Görevi Görevli Hakem Bağlı Olduğu Ülke Orta Hakem Michael Oliver İngiltere Birinci Yardımcı Hakem Stuart Burt İngiltere İkinci Yardımcı Hakem James Mainwaring İngiltere Dördüncü Hakem Darren England İngiltere Video Yardımcı Hakem (VAR) Stuart Attwell İngiltere Asistan VAR (AVAR) Matthew Donohue İngiltere

Zorlu randevuda görev yapacak bu deneyimli kadro, olası tartışmalı pozisyonlarda teknolojik destekten yararlanacak. Nefesler şimdiden tutuldu.

Premier Lig kariyeri ve ay yıldızlı ekiple geçmiş maçları

Oliver, kariyeri boyunca Türk takımlarının ve A Milli Takım'ın çeşitli Avrupa kupası sınavlarında sahaya çıktı. Ay yıldızlı ekibin daha önce oynadığı zorlu grup maçlarında düdük çalan İngiliz hakem, oyunu gereksiz yere durdurmayan ve ikili mücadelelere izin veren yönetim tarzını benimsiyor.

Bursa'daki maçta iki güçlü futbol ekolü taktik savaşı verecek. Saha içindeki tansiyonu sakinleştirmesi beklenen Oliver, adil kararlarıyla mücadelenin kaderine etki edecek.