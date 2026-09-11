Son Mühür- Göçmen kuşların en önemli rotaları arasında yer alan Anadolu bu kez İsveç'ten yola çıkan yavru bir leyleğin yolculuğuyla gündemde.

Yaren leylekle Adem Amca'nın 15 yıllık dostluğunu ilk duyuran isim olan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu kez İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın startını verdiği yolculuğu tamamlayamadan hayatını kaybeden leyleğin hikayesini duyurdu.

''İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın temmuzda ülkesinin güneyinde bizzat elleriyle halkaladığı ve kendi adını verdiği yavru leylek Afrika’ya göç ederken Karaman’da elektrik hatları yüzünden öldü. Üzücü, mahçup edici ve tokat gibi bir hikaye var sizlere anlatacağım'' vurgusunda bulunan Tüydeş,

''Geçtiğimiz günlerde bir platformda Türkiye’deki hareketsiz duran bir vericili leylek için yardım çağrısı aldım. Karaman’daki sinyali kontrol ettirmek için de sosyal medyadan bir çağrı yaptım ve çok geçmeden yardımsever iki aile leyleği maalesef ölü bulduk.

Ölü olan sadece o değildi etraftaki enerji nakil hatların altından toplamda altı ölü leylek vardı ve bunlardan bir tanesi de İsveç Viyana prensesinin bizzat halkaladığı vericili leylekti.

Hem üzücü hem mahcup edici...



Ölü leyleğin vericisini ve bilgileri tespit ettikten sonra kuşun hikayesini aldım İsveçli kuş araştırmacılarından. Ve ortaya hem üzücü hemde mahçup edici bir durum ortaya çıktı maalesef'' bilgisini paylaştı.

''Bu fotoğrafta gördüğünüz İsveç Veliaht prensesi Victoria. Ülkesinin güneyindeki kuş koruma çalışmaları kapsamında yuvadaki iki yavru kardeş leyleği halkalamışlar. birine kendi adını vermişler diğeri ise Prens Daniel’in adını taşıyor'' diyen Tüydeş,

''Temmuz ayında yapılan bu çalışma sonrasında 2 Ağustos‘ta bu iki yavru yuvadan ayrılıp güneye doğru uçmaya başlıyor.

Bu yıl İsveç’te toplam dokuz verici leylek vardı 5 tanesi bu yıldan 4 tanesi geçen yıldan izlenen leyleklerdendi. Ve bu dokuz vericili leylek’ten sadece bir tanesi Türkiye’den geçti ve o bir tanesi de yaşamını Karaman’da yitirmiş oldu.

Rotasında hangi ülkeler vardı?



Karaman’da ölüsünü bulduğumuz ve Veliaht Prensesi Victoria tarafından halkalanan ve aynı adı taşıyan yavru leylek 3500 kilometrelik yolculuğunda;

İsveç, Danimarka, Almanya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere dokuz ülkeden geçti.

Kendisiyle aynı yuvada olan kardeşi ve verici taşıyan diğer leylekler ise İspanya Cebelitarık boğazı üzerinden Afrika’ya geçecek gibi duruyor.

İsveç zaten leylek popülasyonu konusunda çok yoğun bir ülke değil güney bölgelerinde istisna desek yeridir.

O yüzden leyleklere ayrıca özen gösterip onlara gözleri gibi bakıyorlardı.

Ama işte sonuç ortada.

Türkiye’de Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yetki alanında gerçekleşen bu vahim olay umarım son günlerde zaten fazlaca üzüldüğümüz elektrik akımdan kaynaklı leylek ürünleri için yetkilileri dur demeye teşvik eder'' çağrısında bulundu.