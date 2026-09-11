Son Mühür- Doksan beşincisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) beşinci gününde de ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. Kültür ve sanat etkinliklerinin zirveye taşındığı bugünde Ahşap Sahne Etkinlikleri kapsamında Quiz Night-Kızılcık Şerbeti, zumba, Latin dansı workshop, Genç İzmir müzik dinletisi ve akustik karaoke performansları gerçekleştirildi.

Eğlence bunlarla da sınırlı kalmadı. Ziyaretçilere pedal çevirerek kendi içeceklerini hazırlama fırsatı sunan Smoothie Bike, hız, refleks ve dayanıklılığın öne çıktığı Run Challenge, dijital grafiti ve Slot Car etkinlikleriyle de her yaştan yurttaş kıyasıya rekabet etti.

Etkinlikler kapsamında zumbaya katılan Nisa Akçiçek, “Çok güzel geçiyor. Çok güzel bir gün. Çok eğlendik. Çok fazla etkinlik var, hiç boş vaktimiz olmadı. Bugün çok gururluyuz. Gösterileri gördükçe daha da duygulanıyoruz” dedi. Nilay Su Kızılkaya ise “Çok güzel geçiyor. Dün de geldim, bundan sonra her gün geleceğim. Arkadaşımla burada buluştuk. Çok eğlendik. İzmir çok güzel bir şehir. İzmir’in dağlarında çiçekler açar. Ne mutlu Türk’üm diyene” diye konuştu.

Manisa’dan gelen Ferhat Yağen, “Her sene fuara geliyoruz. Çok coşkulu ve güzel bir yer” dedi. Eşi Tuğba Yağen de “8 Eylül Manisa’nın kurtuluşuydu, onu kutladık. Bugün de İzmir’in kurtuluşunu kutluyoruz. Ortam çok güzel” ifadelerini kullandı.