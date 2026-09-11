Son Mühür- Basın İlan Kurumu 33. Dönem 8. Genel Kurul Toplantısı, 9-11 Eylül Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

Toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarında ele alınan gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylama aşaması gerçekleştirildi. Kurumun Durum Raporu ve Denetçiler Kurulu Raporu, Genel Kurul üyeleri tarafından oy birliğiyle onaylandı.

İşbaşı Eğitim Programından faydalananlar asgari kadroda yer alabilecek

Genel Kurul ayrıca, Basın İlan Kurumu ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan “Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği” protokolü kapsamında İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlananların resmi ilan yayımlayan gazete ve internet haber sitelerinin asgari kadrolarında yer alabilmesine yönelik düzenlemeyi kabul etti.

Kadro sayısına oranla istihdam edilebilecek

Buna göre, Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan gazete ve internet haber siteleri, eğitim programından yararlanmaları durumunda, asgarî kadrolarında 10 kişiye kadar 1, 11 – 20 kişiye kadar 2 ve 20 kişinin üzerinde istihdam etmeleri halinde ise 3 kişiyle sınırlı olmak üzere bu programa katılacak kişileri asgarî kadrolarında gösterebilecek. Program kapsamındaki kişilerin taşıması gereken şartlar ile çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Basın İlan Kurumu Yönetim Kuruluna verildi.

Öte yandan, programı tamamlayarak işbaşı eğitim belgesi veya sertifikası alan ve ilgili gazete veya internet haber sitesinde ara vermeden çalışmaya devam eden katılımcıların, Yönetmelikte belirtilen nitelik ve şartlar aranmaksızın asgari kadroda yer alabilmesine imkan sağlandı.

Genel Kurul, dilek ve temennilerin alınmasıyla tamamlanırken, bir sonraki toplantının 25-27 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verildi.

