KKTC'nin Girne kentinde 30 Ağustos'ta meydana gelen ve bölgede büyük üzüntüye yol açan Filo Jet gemi faciasına ilişkin yürütülen adli soruşturma derinleşerek devam ediyor. Batan gemide kaybolan yolculardan Özgür Gönül'ün olay anında cep telefonuyla kaydedip ailesiyle paylaştığı dehşet anlarına ait video kaydı dava dosyasına girdi. Kayıtlarda, teknik arızanın ve geminin sol kızağının kırılmış olduğunun görülmesi facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Soruşturmada 9 tutuklu: Mahkeme süreyi uzattı

Faciaya ilişkin yürütülen adli süreç kapsamında tutuklanan 9 zanlı, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme heyeti, soruşturmanın selameti ve eksik hususların tamamlanması amacıyla zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Video kaydı bilirkişi incelemesine gönderildi

Duruşmada soruşturmaya ilişkin son bulguları mahkemeye aktaran Polis Müfettiş Muavini Mannaş, kayıp yolculardan birinin ailesine gönderdiği video kaydının teknik incelemeye alındığını açıkladı. Görüntülerde gemi kızağının net bir şekilde kırık olduğunun tespit edildiğini belirten Mannaş, video kaydının detaylı rapor hazırlanması amacıyla bilirkişi incelemesine gönderildiğini bildirdi.