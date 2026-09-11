Son Mühür - Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik 3 yıl önceki konuşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle açılan davada karar çıktı. Daha önce aynı dosyadan iki kez beraat kararı alan ancak istinaf mahkemesinin usulsüzlük gerekçesiyle bu kararları bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıkan İmamoğlu, sonuçlanan duruşmada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti hapis cezasının yanı sıra TCK 53. maddeyi işleterek İmamoğlu hakkında siyasi hak mahrumiyeti kararı verdi. Duruşma sırasında karara sert tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, salonda yaptığı açıklamada "Benim adıma mahkemede karar verecek kimse yoktu. Hiçbir atanan hakim karar veremez. Hakimler benim için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

İstinaf kararı onaylarsa İBB’de yeni başkan seçilecek

İmamoğlu'na verilen hapis cezasının 2 yılın üzerinde olması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi ve geleceği açısından kritik bir hukuki süreci beraberinde getirdi. Kararın 5 yıllık ceza sınırının altında kalması nedeniyle dosyanın Yargıtay’a taşıma yolu kapalı bulunuyor. Bu aşamada dosya doğrudan istinaf mahkemesine gidecek. İstinaf mahkemesinin yerel mahkemenin verdiği kararı bozmaması ya da ceza miktarında bir indirime gitmemesi halinde hapis ve siyasi yasak kararı kesinleşmiş olacak. Cezanın kesinleşmesi durumunda ise mevcut mevzuat gereği İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevi düşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belediye meclis üyeleri kendi aralarında sandığa giderek yeni başkanı seçecek.