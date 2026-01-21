Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanları, Donald Trump tarafından ülke liderlerine iletilen Barış Kurulu’na katılım davetine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu davetin memnuniyetle karşılandığı ve Barış Kurulu’na katılma yönünde ortak irade ortaya konduğu bildirildi.

Ortak karar vurgusu yapıldı

Dışişleri bakanları tarafından yapılan açıklamada, Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Barış Kurulu’na katılım konusunda ortak bir karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, bazı ülkelerin katılım kararını daha önce kamuoyuna duyurduğu hatırlatılarak, tüm ülkelerin kendi iç hukukları ve gerekli idari süreçleri doğrultusunda katılım belgelerini imzalayacağı ifade edildi.

Trump liderliğindeki barış girişimine destek

Bakanlar, açıklamada Donald Trump’ın başkanlığında yürütülen barış girişimlerine ülkelerinin desteğini yineledi. Barış Kurulu’nun, uluslararası toplumun çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalarında önemli bir rol üstlenebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze için geçiş yönetimi hedefi

Ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan ve Gazze’deki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan kapsamlı plan çerçevesinde Barış Kurulu’nun bir geçiş yönetimi olarak hayata geçirilmesinin desteklendiği vurgulandı.

Bu misyonun; kalıcı ateşkesin güçlendirilmesi, Gazze’nin yeniden imar sürecinin desteklenmesi ve uluslararası hukuk temelinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ve devlet kurma hakkının ilerletilmesini amaçladığı kaydedildi.

Bölgesel istikrar mesajı

Açıklamada, Barış Kurulu’nun hayata geçirilmesiyle birlikte yalnızca Gazze’de değil, bölge genelinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Bakanlar, adil ve kalıcı bir barışın, bölgedeki tüm halklar için daha güvenli bir gelecek anlamına geleceği görüşünü dile getirdi.