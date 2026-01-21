Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, “zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Soruşturma yürüyüş sonrası başlatıldı

Dava konusu olay, geçtiğimiz yıl 21 Mart’ta Bolu’da düzenlenen bir yürüyüş sırasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreci ve sonrasında yaşanan gelişmelere tepki amacıyla kent merkezinde bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş sırasında kullanılan bazı ifadeler gerekçe gösterilerek Tanju Özcan, Tahsin Mert Karagöz ve Çetin Uç hakkında “zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

Sanıklar suçlamaları reddetti

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerini öne sürerek cezalandırılmalarını talep etti.

Savunma yapan sanıklar ise söz konusu ifadelerin suç unsuru taşımadığını belirterek haklarındaki suçlamaları reddetti ve beraat talebinde bulundu.

Mahkemeden ifade özgürlüğü vurgusu

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki sözlerin ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına hükmetti. Yapılan değerlendirme sonucunda Tanju Özcan, Tahsin Mert Karagöz ve Çetin Uç hakkında ayrı ayrı beraat kararı verildi.

Kararla birlikte, sanıkların cezai sorumluluğunun bulunmadığına hükmedilmiş oldu.