Son Mühür- AFAD'dan edinilen bilgilere göre sarsıntı, 28 Ekim 2025 Salı günü gerçekleşti. Depremin ana parametreleri şu şekilde kaydedildi:

• Büyüklük: 3.9 (M_w)

• Merkez Üssü: Sumbas (Osmaniye)

• Tarih ve Saat: 2025-10-28, 13:53:19 TSİ (Türkiye Saati ile)

Sismik özellikler ve derinlik

Depremin yerin yaklaşık 12.92 kilometre derinliğinde meydana gelmesi, sarsıntının yüzeye yakın ve dolayısıyla yerleşim yerlerinde hissedilme ihtimalini artırdı. Merkez üssünün koordinatları ise 37.72806 N Enlem ve 36.105 E Boylam olarak açıklandı.

Bölgedeki durum ve ilk tespitler

Meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki yetkililer hemen harekete geçti. İlk belirlemelere göre, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

6.1 büyüklüğünde sallanmıştı

Dün akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem de İzmir, Eskişehir İstanbul gibi birçok şehirden hissedilmiş ve paniğe neden olmuştu.