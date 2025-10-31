Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla “İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı”nı güncelleme kararı aldı.

Bakanlık, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında ulusal koşullara uygun, Paris Anlaşması ve Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı (NDC) ile uyumlu politikalar geliştirecek. Bu doğrultuda, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplumun dahil olacağı geniş kapsamlı bir eşgüdüm mekanizması kurulacak.

Yeni stratejiyle birlikte sera gazı emisyonlarının azaltımı, iklim değişikliğine uyum, çevresel sürdürülebilirlik ve düşük karbon ekonomisine geçiş konularında somut adımlar atılacak. İlgili tüm sektörlerde mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve izleme-değerlendirme sistemleri güçlendirilecek.

Ayrıca Türkiye’nin yeşil dönüşümünü destekleyen emisyon azaltım teknolojilerine ilişkin kapsamlı bir ulusal girişim envanteri oluşturulacak. Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde sektörel yol haritaları da güncellenerek sürdürülebilir üretim modelleri teşvik edilecek.

Cam ve seramik sektörleri için düşük karbonlu üretim dönemi

Cam ve seramik sektörlerinde düşük karbonlu üretim yöntemlerine geçişi hızlandırmak amacıyla özel yol haritaları hazırlanacak. Sürdürülebilir tüketim ve üretim ilkeleri doğrultusunda, çevre dostu teknolojilerin ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye ayrıca, çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin tanımlanması için “Yeşil Taksonomi” sistemini hayata geçirecek. Bu sistemin esaslarını belirleyen Türkiye Yeşil Taksonomi Yönetmeliği yayımlanarak, yatırım ve finansman süreçlerinin iklim dostu ölçütlerle uyumlu hale getirilmesi sağlanacak.

Doğal alanlar genişleyecek, çevre dostu ürünler desteklenecek

Karbon yutak alanlarını artırmak amacıyla karasal ve denizel korunan bölgeler genişletilecek. Doğal sit alanlarının tescil süreci hızlandırılacak, nesli tehlike altındaki yaban hayvanlarının korunması için üretim çalışmaları yaban hayatı istasyonlarında sürdürülecek.

Bunun yanı sıra, çevre etiketi sisteminin yaygınlaştırılmasıyla çevre dostu ürün ve hizmetlerin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Tüm atıkların hava, su ve toprak üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere önleyici tedbirler de devreye alınacak.