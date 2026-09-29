İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde atama kararı sonrası devir teslim heyecanı yaşandı. Son kararname ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevinden İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş kente geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen resmi karşılama ve devir teslim töreninde Arıbaş, görevi Celal Sel'den devraldı. Tören sırasında kente sunduğu hizmetlerden dolayı Celal Sel'e teşekkür edilirken, kurum içi dayanışma vurgusu öne çıktı.

Tebrikleri kabul etti, mesaiye başladı

Devir teslim töreninin ardından makamına geçen İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirlerinin tebriklerini kabul etti. İzmir’in huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik alt birimlerden brifing alan Arıbaş, kentin asayiş ve emniyetine yönelik çalışmalarını yürütmek üzere yeni görevine adım atmış oldu.