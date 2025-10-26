Son Mühür- Türkiye ekonomisine 2024 yılında toplamda 6 milyar 100 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan taze meyve-sebze ve mamulleri sektörü, ihracat pazarını Kuzey Avrupa'nın zengin ülkelerinden Norveç’e odakladı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği önderliğinde yürütülen bir ticaret heyeti programı ile, 2024 yılında 21 milyon dolar seviyesinde kalan Norveç’e yönelik ihracat rakamlarını hızla yükseltmek amaçlanıyor. Bu stratejik adım, sektörün yeni coğrafyalarda büyüme arayışının somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

UR-GE Projesi kapsamında verimli temaslar gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle devam eden “Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster” isimli UR-GE (Uluslararası Rekabeti Geliştirme) Projesi'nin önemli bir aşaması, 19-23 Ekim 2025 tarihlerinde Norveç’te hayata geçirildi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 10 firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen bu ikinci pazarlama faaliyetinin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Daha önce Nisan ayında İngiltere’ye yapılan ilk etkinliğin ardından Norveç heyetinin, Norveçli ithalatçılarla yoğun bir ikili iş görüşmesi trafiği gerçekleştirdiği belirtildi.

66 ikili iş görüşmesi yapıldı: Yeni bağlantıların tohumları atıldı

Norveç’in başkenti Oslo’da hem yerel firmalara hem de büyük market zincirlerine ziyaretler düzenlediklerini aktaran Başkan Uçak, Norveçli alıcılarla toplamda 66 adet ikili iş görüşmesi yaptıklarını bildirdi. Uçak, Norveç temasları sırasında Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç ve Oslo Ticaret Müşaviri Ceren Fırat’ın heyete eşlik ettiğini ve pazar dinamiklerine ilişkin kritik bilgiler sunduğunu vurguladı. "Üye şirketlerimiz açısından son derece faydalı bir organizasyon gerçekleştirdik. Norveç’e yönelik yeni ihracat işbirliklerinin temellerini attık. Önümüzdeki dönemde bu girişimlerin somut sonuçlar vereceğine ve ihracatımızın artacağına inanıyoruz,” değerlendirmesinde bulundu.

Pazarın refah seviyesi ihracat potansiyelini artırıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ise, Norveç pazarının yerinde gözlemlenmesinin önemine değindi. Balık, Oslo’daki market ziyaretlerinde ürün çeşitliliği, fiyatlandırma politikaları ve raf düzenleme stratejileri gibi kritik ticari verileri analiz etme fırsatı bulduklarını kaydetti. Norveç’in yüksek refah seviyesine sahip bir ülke olduğunu belirten Balık, bu durumun kaliteli Türk ürünlerine olan talebi artırdığını ifade etti. "2024 yılında 21 milyon dolar olan yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatımız, 2025’in ilk 9 ayında 19 milyon dolara ulaşmış durumda. Kiraz, limon, nar, kuru domates, turşu ve salça gibi ürünlerimiz Norveç pazarında öne çıkıyor. Bu başarılı ticaret heyeti organizasyonu sayesinde, Norveç’e olan ihracatımızı orta vadede 50 milyon dolar seviyesine çıkarma hedefimize olan inancımız pekişti,” şeklinde konuştu.