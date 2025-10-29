Son Mühür- Borusan Grup, lojistik sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Borusan Tedarik’in tamamını elden çıkardı. Nisan ayında imzalanan satış anlaşması, Rekabet Kurumu’ndan alınan onayla birlikte resmen yürürlüğe girdi. CEVA Logistics, bu kapsamda Borusan Tedarik’in yüzde 100 hissesini 440 milyon dolar karşılığında satın aldı.

CEVA Logistics: 170 ülkede faaliyet gösteriyor

Fransız CMA CGM Grubu’nun iştiraki olan CEVA Logistics, 110 bini aşkın çalışanıyla 170’ten fazla ülkede 1500’den fazla tesiste hizmet veriyor. Şirket, deniz, kara, hava taşımacılığı ve entegre lojistik çözümleri alanlarında faaliyet gösteriyor. 2024 yılı cirosu 18,3 milyar dolar olarak açıklanan CEVA Logistics, küresel lojistik sektörünün en büyük oyuncuları arasında yer alıyor.

Borusan Limanı faaliyetlerine devam edecek

Borusan Grup’tan yapılan açıklamada, satışın yalnızca Borusan Tedarik’i kapsadığı, grubun diğer lojistik iştiraki olan Borusan Limanı’nın faaliyetlerine devam edeceği bildirildi. Açıklamada, “Borusan Limanı, grup bünyesinde büyüme stratejilerini sürdürmeye devam edecek” ifadeleri kullanıldı.