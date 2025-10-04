Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, özellikle sosyal medya ve insani yardım çevrelerinde tanınan bir Türk aktivist. Aslen Kahramanmaraşlı olan Küçükaytekin, genç yaşlarda sivil toplum çalışmalarıyla ve insani yardım faaliyetleriyle öne çıktı. Lise ve üniversite eğitimini Türkiye'de tamamladı.

Kaç Yaşında?

1990’lı yılların ortasında dünyaya gelen Küçükaytekin, 30’lu yaşlarının başında bulunuyor. Genç yaşına rağmen uluslararası yardım projelerinde ve kriz bölgelerinde etkin şekilde yer aldı. Özel hayatı ile ilgili kamuoyuna çok fazla bilgi yansımasa da, kaynaklarda bekar olduğu ifade ediliyor.

Ne İş Yapıyor?

Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, insani yardım kuruluşlarında gönüllü ve yönetici olarak çalışıyor. Suriye, Gazze ve Afrika’daki yardım faaliyetlerinde çeşitli yardım organizasyonlarıyla sahada görev aldı. Özellikle İHH ve benzeri kuruluşlarla yaptığı insani yardım organizasyonları ile biliniyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden yardım kampanyaları yürütüyor ve kriz bölgelerinde canlı yayınlar yaparak yaşananlara dikkat çekiyor.

Mikeno Gemisi ve Aktivizm

2025 yılında gündeme gelen Mikeno gemisinde, Filistin’e insani yardım götüren Türk aktivistler arasında yer aldı. Mikeno gemisinde insani yardım misyonuyla yer alan Küçükaytekin, yaptığı canlı yayınlar ve paylaşımlarla kamuoyunun dikkatini yardım çalışmalarına çekiyor. Filistin’e yönelik uygulanan ambargo ve insan hakları ihlallerine karşı uluslararası platformlarda sesini duyuran isimlerden biri oldu.

Küçükaytekin’in çalışmaları, Türkiye’de yardım gönüllülüğü ve sivil toplum projeleri kapsamında öne çıkan örnekler arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen kriz bölgelerinde aktif rol üstlenmesiyle dikkat çekiyor; ulusal ve uluslararası düzeyde insani yardımda öncü isimler arasında gösteriliyor.