Aynadaki Yabancı, baş karakter Azra’nın masal gibi başlayan hayatının bir anda kabusa dönüşmesini konu alıyor. Azra, dışarıdan bakıldığında mutlu ve gösterişli bir yaşam sürerken, aslında derin aile sırlarının ve acı olayların gölgesinde kalıyor.

Karaaslan ailesinin gelini olarak büyük bir evde yaşarken, geçmişte yaşadığı travmalar ve evliliğindeki baskılar sebebiyle kızıyla birlikte kaçmaya karar veriyor. Ancak hayat, Azra’ya zorlu bir bedel ödetiyor: Kızından kopmak zorunda kalıyor. Ona kavuşmanın ve geçmişte kaybettiklerini geri almanın tek yolunun kimliğini değiştirip başka biri olarak geri dönmek olduğuna inanıyor. Estetik cerrah Barış Saygıner’le yolları kesişince yalnızca hayatı değil, yüzü ve kaderi de değişiyor. Azra, hem geçmişiyle hesaplaşıyor hem de imkânsız bir aşkın içinde kendini buluyor.

Başlıca Oyuncular ve Karakterler

Simay Barlas (Azra): Kızına kavuşmak için kimliğini değiştiren, mücadeleci ve cesur baş karakter.

Onur Tuna (Alihan): Karaaslan ailesinin varisi ve Azra'nın eşi. Sahip olduğu zenginliğin ve gücün gölgesinde geçmişin acılarını saklıyor.

Caner Topçu (Barış Saygıner): Başarılı estetik cerrah. Azra’ya yeni bir hayatın kapılarını aralıyor ve ona âşık oluyor.

Asuman Dabak (Hanzade): Ailenin otoriter büyük kadını.

Kerem Arslanoğlu (Serhan), Nazlı Senem Ünal (Melda), Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz ve diğer isimler diziye eşlik ediyor.

Dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstleniyor, senaryo ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan tarafından yazılıyor. ATV ekranlarında yer alan bu yapım, kimlik, hafıza ve yeniden doğuş temalarını işliyor. Azra’nın geçmişiyle mücadelesi ve kızıyla kavuşma arzusu, dramatik yapısıyla izleyiciye güçlü duygular sunuyor.