Son Mühür - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 19 Eylül Cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek Toplu Açılış Töreni öncesinde proje alanlarında incelemelerde bulundu. Spor kompleksi, kültür merkezi, kent lokantası, halk mandıra ve halk ekmek projelerinde hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Vizyon projelerde son hazırlıklar

Turgutlu Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projeleri, 19 Eylül Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katılacak.

Başkan Çetin Akın, açılış öncesinde proje alanlarını ziyaret ederek yürütülen son hazırlıkları yerinde takip etti. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Fatih Caddesi’nde sürdürdüğü peyzaj çalışmalarını da inceledi.

“Turgutlu için üretmeye devam ediyoruz”

Başkan Çetin Akın’a inceleme turunda belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve teknik ekip eşlik etti. Çalışmaları değerlendiren Akın, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla 19 Eylül’de açılışını yapacağımız vizyon projelerimizde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kentimize değer katacak yatırımların son aşamalarını yakından takip ettik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin özverili çalışmalarını yerinde gördük. Turgutlu için üretmeye, çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.