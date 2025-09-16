Alaşehir’e bağlı Tepeköy Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Günay Eraslan, bahçesindeki kuru kayısı ağacını kesmek için spiral makinesini kullanmaya başladı. Ancak çalışma sırasında spiral makinesi elinden kayarak boynuna isabet etti.

Kanlar içinde yere yığıldı

Makinenin kesici kısmının çarpmasıyla ağır yaralanan Eraslan, kanlar içinde yere yığıldı. Durumu gören aile bireyleri, hızla sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini bahçede yaptıktan sonra Eraslan’ı Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 54 yaşındaki adamın hayatı kurtarılamadı.

Jandarma soruşturma başlattı

Yaşanan talihsiz kaza sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Köyde büyük üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden Günay Eraslan’ın cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından defnedileceği öğrenildi.