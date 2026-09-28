Osmaniye merkezine bağlı Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi, sabah saatlerinde kanlı bir olayla sarsıldı.

Okulda uzun süredir görev yapan Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, kurum binası içinde silahlı saldırıya uğradı.

Dehşet anları okul koridorunda yaşandı

Elde edilen ilk bilgilere göre, ders saatinde veya teneffüs sırasında meydana gelen olayda saldırganın, Mehmet Bilgili’nin kendi yeğeni A.B. olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre okul binasına giren A.B., henüz bilinmeyen bir nedenle amcasına tabancayla ateş açtı.

Silah sesleri üzerine okulda büyük bir panik yaşanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbarın ardından okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde, ağır yaralanan edebiyat öğretmeninin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor

Polis ekipleri okul çevresinde ve bina içinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

Olayın ardından kaçan ya da gözaltına alınan şüpheli A.B. ile ilgili adli süreç başlatılırken, saldırının arkasındaki husumetin ne olduğu araştırılıyor.

Mehmet Bilgili’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.