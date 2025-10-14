Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’in kültür, sanat ve eğlenceyle iç içe yaşayan kalbi Alsancak, bu yıl 19. kez düzenlenecek “Alsancak Şenliği” ile yeniden hayat bulacak. 15–17 Ekim tarihleri arasında üç gün sürecek şenlikte müzikten spora, sanattan lezzete uzanan dopdolu bir program İzmirlilerle buluşacak.

Üç gün sürecek renkli program

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği ile İzmir Aşkına Derneği iş birliğiyle düzenlenen 19. Alsancak Şenliği, 15–17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Alsancak sokaklarını müzik, sanat, spor, lezzet ve eğlenceyle buluşturacak etkinliklerde, İzmir’in çok sesli kültürü bir kez daha hayat bulacak.

“Bir karnaval havası yaratmak istiyoruz”

Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay, 26 yıldır faaliyet gösteren dernek olarak 19. şenliği düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Olcay, şenliğin amacının Alsancak’ta dayanışmayı ve moral ortamını güçlendirmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Menfaatsiz gönüllülük esasına göre yürüttüğümüz bu etkinlikte her yıl yeni bir heyecan yaşıyoruz. Alsancak sokaklarında bir karnaval havası oluşturacağız. Amacımız, zor günlerden geçen insanımıza moral vermek ve semtimize hareketlilik katmak. Gelecek yıllarda daha da büyüyen bir şenlik hedefliyoruz.”

“Alsancak’ın kadim ruhunu yaşatıyoruz”

İzmir Aşkına Derneği Başkanı Filiz Güleç de şenliğe katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Güleç, etkinliğin “sevgi, saygı ve bağlılık” temasıyla hazırlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Alsancak’ın kadim kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Genç bir ekip olarak sosyal yaşama ve eğlence kültürüne katkı sunuyoruz. Amacımız İzmir’in değerlerini, özellikle Alsancak’ın ruhunu canlı tutmak.”

19. Alsancak Şenliği programı

15 Ekim – Açılış Günü

17.30: Açılış korteji – Müzik ve dans eşliğinde Alsancak sokaklarında renkli geçit töreni

20.00: İzmir Büyükşehir Belediyesi Orkestrası konseri

16 Ekim – Etkinliklerle Dolu Bir Gün

10.00: Tavla Sokak’ta Tavla Yarışması

12.00: “İzmir’in Kalbi: Alsancak” Fotoğraf Sergisi (Türkan Saylan Kültür Merkezi)

16.00: Oryantiring etkinliği (Fuar Kültürpark)

20.00: Bergama Vapuru’nda Nostaljik İzmir Balosu

Gün boyu: Mini konserler

17 Ekim – Kültür ve Sohbet Günü

10.00–15.00: “İzmir Kültür Sofrası” – Yerel tatlar ve geleneksel lezzetler

18.00: “Happy Hour” etkinliği – Gün batımında müzik ve sohbet

Gün boyu: Mini konserlerle şenlik kapanışı

İzmir’in kalbi yeniden atacak

Üç gün boyunca sürecek 19. Alsancak Şenliği, İzmir’in çok sesli kültürünü, dayanışma ruhunu ve sanat dolu yaşam tarzını bir kez daha yansıtacak. Organizatörler, tüm İzmirlileri kentin enerjisini sokaklara taşıyan bu büyük buluşmaya davet etti.